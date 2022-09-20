25 сентября в Курской области пройдет традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной.

После богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни святыню крестным ходом доставят в деревню Жерновец, откуда паломники автотранспортом доберутся до Знаменского собора в Курске. На площади перед собором будет совершен торжественный молебен. Для проведения крестного хода предпримут все необходимы меры безопасности.Программа проведения крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской КореннойЗолотухинский район07:00 – Начало божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь10:30-12:00 – Крестный ход из монастыря Коренная пустынь в местечке Свобода к церкви села Тазово12:30-13:20 – Движение крестного хода из села Тазово в деревню Жерновец, посадка в автотранспорт, переезд в КурскГород Курск15:00-15:20 – Молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной на площади перед Знаменским собором