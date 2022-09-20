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В Курской области пройдет традиционный крестный ход

25 сентября в Курской области пройдет традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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После богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни святыню крестным ходом доставят в деревню Жерновец, откуда паломники автотранспортом доберутся до Знаменского собора в Курске. На площади перед собором будет совершен торжественный молебен. Для проведения крестного хода предпримут все необходимы меры безопасности.

Программа проведения крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной
Золотухинский район

07:00 – Начало божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь

10:30-12:00 – Крестный ход из монастыря Коренная пустынь в местечке Свобода к церкви села Тазово

12:30-13:20 – Движение крестного хода из села Тазово в деревню Жерновец, посадка в автотранспорт, переезд в Курск
Город Курск

15:00-15:20 – Молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной на площади перед Знаменским собором
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