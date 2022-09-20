В Курской области пройдет традиционный крестный ход
25 сентября в Курской области пройдет традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
Программа проведения крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной
Золотухинский район
07:00 – Начало божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь
10:30-12:00 – Крестный ход из монастыря Коренная пустынь в местечке Свобода к церкви села Тазово
12:30-13:20 – Движение крестного хода из села Тазово в деревню Жерновец, посадка в автотранспорт, переезд в Курск
Город Курск
15:00-15:20 – Молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной на площади перед Знаменским собором