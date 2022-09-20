В центральном округе Курска отключат газ
22 сентября с 9:00 до 21:00 жители центрального округа останутся без газа.
Временно останутся без газа следующие улицы:
ул. К.Маркса, 72/1 – 72/12, 71, 71-а, 71-б, 71/2 – 71/47;
ул. Гвардейская, 32 – 42;
ул. Светлая,
1-й, 2-й Светлый проезд,
Светлый проезд,
Светлый пер.,
ул. Спортивная,
ул. Олимпийская,
ул. Смородиновая,
ул. Фестивальная,
ул. Братская,
ул. Боголюбская,
ул. Глинская,
ул. Княжеская,
ул. Ильинская,
ул. Никольская,
ул. Стретенская,
ул. Курский Арбат,
ул. Новая Первомайская, 1-а
В указанное время пользоваться газовыми приборами запрещено.
Справки по телефону: 39-99-61.