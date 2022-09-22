Курская область 4-я в рейтинге самых экологически чистых регионов РФ

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации» по итогам лета 2022 года.

В рейтинге отражается актуальное состояние экологии в регионе. В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.По итогам прошедшего лета Курскую область опережают только Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай.«Рейтинг показывает результативную и слаженную работу нашего ведомства. Стабильно высокий результат говорит о том, что в регионе проводится планомерная работа по улучшению экологической обстановки. Мы ценим внимательное отношение граждан к окружающей среде и стараемся оперативно публиковать актуальную экологическую информацию», - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.Курская область в десятке лидеров уже не первый год и более года занимает 4-ю позицию рейтинга.