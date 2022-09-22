Курская область 4-я в рейтинге самых экологически чистых регионов РФ
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации» по итогам лета 2022 года.
По итогам прошедшего лета Курскую область опережают только Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай.
«Рейтинг показывает результативную и слаженную работу нашего ведомства. Стабильно высокий результат говорит о том, что в регионе проводится планомерная работа по улучшению экологической обстановки. Мы ценим внимательное отношение граждан к окружающей среде и стараемся оперативно публиковать актуальную экологическую информацию», - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.
Курская область в десятке лидеров уже не первый год и более года занимает 4-ю позицию рейтинга.