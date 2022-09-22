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Об ошибочно выставленных приставами долгах куряне могут сообщить на «Госуслугах»

Запущен новый сервис в рамках подачи заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов.

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Теперь граждане могут подать заявление на портале «Госуслуг» о том, что за ними по ошибке числится чужой долг.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью своей учетной записи и воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в ФССП». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

Далее необходимо проверить данные в заявлении и подтвердить их, а после ввести номер исполнительного производства, указать поясняющие факты, а также загрузить документы, подтверждающие отсутствие отношения к долгу.
Заявление сформируется автоматически и будет отправлено в службу судебных приставов. Решение по заявлению пристав примет в течение 17 дней.
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