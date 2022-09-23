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На станции Льгов-Киевский ограничено движение автомобилей

С 21 сентября движение автомобилей через переезд на станции Льгов-Киевский в Курской области ограничено в связи с проведением капитального ремонта переезда
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Работы осуществляются поэтапно. Сегодня,  22 сентября, с 10:00 до 18:00 проведут замену устройств заграждения пути.

С 26 по 29 сентября на переезде уложат новое резинокордовое покрытие, проведут техническое обслуживание устройств безопасности и асфальтировку участков автодорог, расположенных в зоне ответственности ОАО «РЖД».

В указанный период движение автотранспорта через железнодорожный переезд будет закрыто. В качестве альтернативного маршрута автомобилисты могут воспользоваться объездом через соседний переезд.

В МЖД просят водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.
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