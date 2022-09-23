Во Льгове состоится презентация документального фильма «Молодая гвардия города Льгова»

В концертно-творческом центре «Звездный» состоялась презентация документального фильма «Молодая гвардия города Льгова» режиссера Ольги Антроповой.

Показ приурочен к трагической дате — 80-летию расстрела льговских молодогвардейцев фашистами 19 сентября 1942 года.— Я многим рассказывала о льговских молодогвардейцах, но все знают только о краснодонских. Меня поправляли — может быть, львовских?! Я настойчиво отвечала: «Нет! Такие же действовали в городе Льгове Курской области. Мой фильм — дань памяти их подвигам». Пусть все узнают о мужестве и несгибаемости маленьких льговских подпольщиков, — поделилась Ольга Алексеевна.Фильм создан на основе архивных документов, музейных материалов, краеведческих исследований и воспоминаний родственников и очевидцев событий. 22 сентября его показ пройдет в городе Льгове.