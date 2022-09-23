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На следующей неделе завершится ремонт теплосетей на улице Ленина

Курская область к отопительному сезону готова на 99%.

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В текущем году на обследование и модернизацию инженерных сетей направлено 1 млрд 731 млн рублей. Полностью готовы котельные установки, объекты водоснабжения и водоотведения, завершаются работы на теплосетях.

В Курске филиал ПАО «Квадра» – «Курская генерация» завершает ремонт тепловых сетей, выполнить их должны до конца месяца. Ключевой объект – реконструкция сети по ул. Ленина. К началу следующей недели планируется завершить технологические работы и приступить к благоустройству территории.

Походит к завершению подготовка многоквартирных домов, уже получены больше 90% актов готовности. Социальные объекты Курской области подключают к отоплению по заявкам. Теплоснабжение уже обеспечено в 560 учреждениях.
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