Капитальный ремонт проведут на пешеходном мосту через реку Тускарь
Центр архитектуры и градостроительства города выполнил проект капитального ремонта пешеходного моста через реку Тускарь по улице Дачная.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Стоимость ремонтных работ согласно смете, составит 11 058, 16 тыс. руб. Так же был разработан проект по декоративному освещению объекта: устройство декоративных арок и подсветка мостовых конструкций светодиодным кабелем.
Общая стоимость освещение объекта согласно смете, составило 555, 16 тыс. руб.