Капитальный ремонт проведут на пешеходном мосту через реку Тускарь

Центр архитектуры и градостроительства города выполнил проект капитального ремонта пешеходного моста через реку Тускарь по улице Дачная.

Специалисты рассказали, что капитальный ремонт предусматривает работы по замене пришедших в негодность трёх лестничных маршей со ступенями, частичный ремонт основных балок моста.Стоимость ремонтных работ согласно смете, составит 11 058, 16 тыс. руб. Так же был разработан проект по декоративному освещению объекта: устройство декоративных арок и подсветка мостовых конструкций светодиодным кабелем.Общая стоимость освещение объекта согласно смете, составило 555, 16 тыс. руб.