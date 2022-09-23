Курянам окажут бесплатную правовую помощь
Специалисты Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Человек и Закон» и УМВД России по Курской проведут совместный прием граждан по правовым вопросам.
Консультировать будут юристы Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Человек и Закон», адвокаты, нотариусы, сотрудники УФССП России по Курской области, Росреестра, а также специалисты Госавтоинспекции, миграционной службы, подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела УМВД России по Курской области и общественных приёмных партии «Единая Россия».