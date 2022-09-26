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Лента новостей / В регионе

Курянам окажут бесплатную правовую помощь

Специалисты Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Человек и Закон» и УМВД России по Курской проведут совместный прием граждан по правовым вопросам.

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Прием состоится 30 сентября с 11:00 до 16:00 и пройдет на 3 площадках: в г. Курске (ул. Радищева, 24, цокольный этаж), п. Черемисиново (ул. Мира, 4), п. Кшенском (ул. Калинина, 1а).

 Консультировать будут юристы Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Человек и Закон», адвокаты, нотариусы, сотрудники УФССП России по Курской области, Росреестра, а также специалисты Госавтоинспекции, миграционной службы, подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела УМВД России по Курской области и общественных приёмных партии «Единая Россия».
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