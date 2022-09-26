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Лента новостей / В регионе

Продолжается подготовка к выпуску единого документа на оплату ЖКУ

В Курской области реализуется проект по формированию единого информационного пространства ЖКХ региона.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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С 1 октября стартует пилотный проект по выпуску единого документа на оплату ЖКУ.

Формирование эталонной базы данных, печать и доставку единого платежного документа за ЖКУ потребителям обеспечивает Информационно-аналитический центр развития жилищно-коммунального хозяйства Курской области.

В октябре первые единые квитанции получат жильцы многоквартирных домов управляющих компаний «Сейм», «Волокно» и «Парковая» в Курске. В этот платежный документ войдут начисления МУП «Курскводоканал», АО «САБ по уборке г. Курска» и Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области. Более 120 тыс. лицевых счетов объединят в 35 тыс. единых квитанций.
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