В Курске продолжается благоустройство дворовых территорий

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

Уже началось благоустройство четырех многоквартирных домов: № 3 по улице Цюрупы, № 32 по улице Парижской Коммуны, №№ 12 и 14 по улице Харьковской.Каждый из этих домов делит общий двор с соседним. Поэтому их комплексное благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» осуществляется в соответствии с общим для двух домов дизайн-проектом, учитывающим все пожелания их собственников.На реализацию проекта благоустройства из бюджетов всех уровней выделено около 7 млн. рублей.По желанию жителей на общей дворовой территории Железнодорожного округа помимо стандартного комплекса работ, предусмотрен обширный дополнительный перечень. Так, в результате благоустройства во дворе многоквартирных домов № 3 по улице Цюрупы, № 32 по улице Парижской Коммуны разместятся детская и спортивная площадки.Стоимость благоустройства составит более 10 млн. рублей.