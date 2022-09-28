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Лента новостей / В регионе

В Курске продолжается благоустройство дворовых территорий

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Уже началось благоустройство четырех многоквартирных домов: № 3 по улице Цюрупы, № 32 по улице Парижской Коммуны, №№ 12 и 14 по улице Харьковской.

Каждый из этих домов делит общий двор с соседним. Поэтому их комплексное благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» осуществляется в соответствии с общим для двух домов дизайн-проектом, учитывающим все пожелания их собственников.

На реализацию проекта благоустройства из бюджетов всех уровней выделено около 7 млн. рублей.

По желанию жителей на общей дворовой территории Железнодорожного округа помимо стандартного комплекса работ, предусмотрен обширный дополнительный перечень. Так, в результате благоустройства во дворе многоквартирных домов № 3 по улице Цюрупы, № 32 по улице Парижской Коммуны разместятся детская и спортивная площадки.

Стоимость благоустройства составит более 10 млн. рублей.
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