Начинает свою работу мобильный офис «Юрмобиль»
В Курской области начинается работа по оказанию государственной бесплатной мобильной юридической помощи.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Специалисты юридического департамента администрации Курской области запланировали первый выезд на 28 сентября в Медвенский район. Жители могут приходить с 11:00 в зал для личного приёма в администрации района (пос. Медвенка, ул. Советская, 20).
Специалисты готовы проконсультировать по всем вопросам, в том числе самым актуальным, включая мобилизацию. На связи с сотрудниками юридического департамента будут находиться специалисты пенсионного фонда, органов ЗАГС, нотариусы. Подобные выезды в дальнейшем планируются во все районы области, в том числе в отдаленные населенные пункты.