Начинает свою работу мобильный офис «Юрмобиль»

В Курской области начинается работа по оказанию государственной бесплатной мобильной юридической помощи.

Регулярно профессиональные юристы будут проводить бесплатные выездные приёмы граждан в районах региона.Специалисты юридического департамента администрации Курской области запланировали первый выезд на 28 сентября в Медвенский район. Жители могут приходить с 11:00 в зал для личного приёма в администрации района (пос. Медвенка, ул. Советская, 20).Специалисты готовы проконсультировать по всем вопросам, в том числе самым актуальным, включая мобилизацию. На связи с сотрудниками юридического департамента будут находиться специалисты пенсионного фонда, органов ЗАГС, нотариусы. Подобные выезды в дальнейшем планируются во все районы области, в том числе в отдаленные населенные пункты.