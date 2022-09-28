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Лента новостей / В регионе

Курский комитет ЗАГС будет расширять перечень электронных услуг

Недавно наш регион одним из первых в стране внедрил суперсервис «Рождение ребёнка».

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Благодаря этому сервису мамы младенцев могут оформлять первый документ на своего ребёнка сразу же в роддомах. Удалённые рабочие места сотрудников комитета ЗАГС уже появились в областном центре и Железногорске. Для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребёнка маме нужно лишь заполнить заявление на портале госуслуг.

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: форма заявления появляется в личном кабинете автоматически после того, как сотрудники медучреждения, где появился на свет малыш, загрузили электронную справку.

Как отмечается, на получение услуг будет уходить не более 15 минут, в то время как прежде нужно было посетить несколько различных ведомств. После федерального согласования в Курской области планируют запустить суперсервис «Утрата близкого человека», который также позволит оформлять все необходимые документы онлайн.
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