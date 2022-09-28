Курский комитет ЗАГС будет расширять перечень электронных услуг
Недавно наш регион одним из первых в стране внедрил суперсервис «Рождение ребёнка».
Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: форма заявления появляется в личном кабинете автоматически после того, как сотрудники медучреждения, где появился на свет малыш, загрузили электронную справку.
Как отмечается, на получение услуг будет уходить не более 15 минут, в то время как прежде нужно было посетить несколько различных ведомств. После федерального согласования в Курской области планируют запустить суперсервис «Утрата близкого человека», который также позволит оформлять все необходимые документы онлайн.