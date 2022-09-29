Пожарно-тактические учения пройдут на Курской АЭС

30 сентября на территории Курской АЭС пройдет ежегодное плановое пожарно-тактическое учение.

В нем будут задействованы более 150 человек и порядка 30 единиц техники.В рамках мероприятия планируется выдвижение большого числа специализированной техники в направлениях Курск - Курчатов, Льгов - Курчатов.Действующие энергоблоки Курской АЭС во время учения будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с этим мероприятием, не предусмотрены и проводиться не будут.Администрация Курской АЭС обращается к жителям региона с просьбой проявить спокойствие и понимание.