Пожарно-тактические учения пройдут на Курской АЭС
30 сентября на территории Курской АЭС пройдет ежегодное плановое пожарно-тактическое учение.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
В рамках мероприятия планируется выдвижение большого числа специализированной техники в направлениях Курск - Курчатов, Льгов - Курчатов.
Действующие энергоблоки Курской АЭС во время учения будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с этим мероприятием, не предусмотрены и проводиться не будут.
Администрация Курской АЭС обращается к жителям региона с просьбой проявить спокойствие и понимание.