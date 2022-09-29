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Лента новостей / В регионе

Пожарно-тактические учения пройдут на Курской АЭС

30 сентября на территории Курской АЭС пройдет ежегодное плановое пожарно-тактическое учение.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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В нем будут задействованы более 150 человек и порядка 30 единиц техники.
В рамках мероприятия планируется выдвижение большого числа специализированной техники в направлениях Курск - Курчатов, Льгов - Курчатов.

Действующие энергоблоки Курской АЭС во время учения будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с этим мероприятием, не предусмотрены и проводиться не будут.

Администрация Курской АЭС обращается к жителям региона с просьбой проявить спокойствие и понимание.
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