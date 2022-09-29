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Лента новостей / В регионе

Пять человек в Курской области мобилизовали ошибочно

Мобилизованных по ошибке курян начали возвращать домой.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»:  по предварительной информации, пять человек были призваны ошибочно.
Военный комиссариат региона уточнил, что в каждом случае виной послужило отсутствие документов, которые призывникам необходимо было предъявить.

Четверо были комиссованы, так как имеют определенные заболевания, о которых не сообщили своевременно. Еще один курянин, не подавший документы, был опекуном ребенка.
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