«Телекомпания «ТАКТ»: по предварительной информации, пять человек были призваны ошибочно.Как пишет
Военный комиссариат региона уточнил, что в каждом случае виной послужило отсутствие документов, которые призывникам необходимо было предъявить.
Четверо были комиссованы, так как имеют определенные заболевания, о которых не сообщили своевременно. Еще один курянин, не подавший документы, был опекуном ребенка.
Пять человек в Курской области мобилизовали ошибочно
Мобилизованных по ошибке курян начали возвращать домой.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"