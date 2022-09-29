  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Утверждены правила содержания и выгула домашних животных

Администрация Курской области опубликовала постановление, касающееся требований к содержанию домашних питомцев. 

Читайте также

Основными факторами являются гуманное отношение к животным, соблюдение санитарно-эпидемиологических и ветеринарных норм, защита населения от болезней, общих для человека и животных. 

Запрещается оставлять питомцев без присмотра, без пищи и воды. При содержании животных запрещается наносить им побои, оставлять в бедственном положении, выбрасывать на улицу, допускать самовыгул. Собаки, находящиеся на территории домовладения, должны находиться на привязи или в вольере. Запрещается выгул крупных собак курянами, не достигшим 14 лет, а также взрослым, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области расширят меры поддержки многодетных семей

В Обояни в октябре планируется строительство взрослой поликлиники

Пять человек в Курской области мобилизовали ошибочно

Пожарно-тактические учения пройдут на Курской АЭС

Приватизация жилья теперь курянам доступна через «Госуслуги»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске