Утверждены правила содержания и выгула домашних животных

Администрация Курской области опубликовала постановление, касающееся требований к содержанию домашних питомцев.

Основными факторами являются гуманное отношение к животным, соблюдение санитарно-эпидемиологических и ветеринарных норм, защита населения от болезней, общих для человека и животных.Запрещается оставлять питомцев без присмотра, без пищи и воды. При содержании животных запрещается наносить им побои, оставлять в бедственном положении, выбрасывать на улицу, допускать самовыгул. Собаки, находящиеся на территории домовладения, должны находиться на привязи или в вольере. Запрещается выгул крупных собак курянами, не достигшим 14 лет, а также взрослым, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.