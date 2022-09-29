В Обояни в октябре планируется строительство взрослой поликлиники

Курская область получит более 539 млн рублей на строительство взрослой поликлиники в Обояни.

"Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ, соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.Строительство поликлиники поможет решить серьезную проблему с качеством медобслуживания жителей Обоянского района. Сейчас они лечатся в поликлинике, которая по состоянию и структуре не выдерживает никакой критики. Она расположена в 28 приспособленных помещениях постройки позапрошлого века с высоким процентом износа.Проект новой поликлиники уже готов. Здание будет 4-х этажное с общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. В смену она сможет принимать 250 пациентов. Всего в районе проживает более 28 тысяч человек.Подрядчик готов выйти на объект уже в октябре."-написал в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт