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В Курской области расширят меры поддержки многодетных семей

Курская областная Дума внесла изменения в ряд предложенных губернатором важных законопроектов.

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• Установлен статус многодетной семьи. Теперь она считается такой, если в ней воспитываются трое и более детей не до 18, а до 23 лет (и если они являются учащимися очной формы обучения). Таким образом, больше курских семей смогут претендовать на социальные выплаты и другие меры!

• Областной материнский капитал в сумме 107 тысяч рублей будет предоставляться при рождении или усыновлении не только третьего, но и каждого следующего ребенка.

• Многодетные семьи могут отказаться от положенного земельного участка в пользу компенсационной выплаты. Она составит 200 тысяч рублей — ей можно воспользоваться для улучшения жилищных условий.

Кроме того, у курских многодетных семей появится свой праздник. Он будет отмечаться 30 сентября в день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
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