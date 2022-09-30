В Курской области расширят меры поддержки многодетных семей
Курская областная Дума внесла изменения в ряд предложенных губернатором важных законопроектов.
• Областной материнский капитал в сумме 107 тысяч рублей будет предоставляться при рождении или усыновлении не только третьего, но и каждого следующего ребенка.
• Многодетные семьи могут отказаться от положенного земельного участка в пользу компенсационной выплаты. Она составит 200 тысяч рублей — ей можно воспользоваться для улучшения жилищных условий.
Кроме того, у курских многодетных семей появится свой праздник. Он будет отмечаться 30 сентября в день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.