В Курске пройдет Международный день пожилых людей

1 октября учреждения культуры города Курска подготовили праздничную программу, посвященную Международному дню пожилых людей.







Благотворительный кинопоказ:08:30 х/ф «Про Петра и Павла», ЦД «Мир» (ул. Станционная, 14а)09:00 х/ф «Семья года», ЦД «Юность» (К.Маркса, 5)10:00 х/ф «Белое солнце пустыни», ЦД «Спутник» (Магистральный пр-д, 13Д)11:00 х/ф «Трембита», ЦД «Родина»(ул. Менделеева, 31)16:00 х/ф «Приходи на меня посмотреть», ДСЦД «Ассоль» (ул. Малышева 2/23А)10:30 Музыкальная программа «Вам годы подарили мудрость», ДШИ № 4 им. В.Г. Яковлева (ул. Добролюбова, 4)15:00 Литературно-музыкальный вечер «Возраст мудрости, тепла и доброты», Библиотека-филиал № 14 (ул. Школьная, 5/16)15:00 Литературно-музыкальная программа «Осенний букет поздравлений» КЦСЧиД им. А.П. Гайдара (Магистральный пр., 17 В)15:30 Открытие выставки работ по макетному моделированию «Рукам работа – сердцу радость» курского мастера Юрия Шевлякова, библиотека-филиал № 12 им. К. Д. Воробьева (ул. 50 лет Октября, 15а).