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Лента новостей / В регионе

В Курской области отменен особый противопожарный режим

В Курской области с 29 сентября отменен особый противопожарный режим.

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Также снято ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Погодные условия способствуют отмене противопожарного режима, однако в случае ухудшения пожарной обстановки ограничения могут быть введены снова.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 15 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 400 тысяч рублей.
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