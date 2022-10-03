В Курской области отменен особый противопожарный режим

В Курской области с 29 сентября отменен особый противопожарный режим.

Также снято ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.Погодные условия способствуют отмене противопожарного режима, однако в случае ухудшения пожарной обстановки ограничения могут быть введены снова.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 15 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 400 тысяч рублей.