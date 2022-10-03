Курской области запускают пилотный проект «Карта жителя Курской области»

Администрация Курской области и региональный комитет цифрового развития и связи в октябре запускают пилотный проект «Карта жителя Курской области».

Это банковская карта национальной платежной системы «Мир», выданная любым банком-эмитентом (участником проекта), на которую могут начисляться социальные выплаты, бонусы и скидки в рамках программ лояльности торговых сетей, учреждений культуры и спорта. Обладатели карты смогут использовать их в качестве электронного проездного, поддерживающего в том числе льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте.Сейчас к проекту подключены четыре банка: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. В планах – присоединение Совкомбанка и Газпромбанка, из торговых сетей – «Европы»; держателям карты будут доступны действующие скидки и акции ТЦ.С 2023 года планируется внедрение проекта в общественном транспорте Курска. На время переходного периода сохранятся действующие транспортные карты.