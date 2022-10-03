Курской области запускают пилотный проект «Карта жителя Курской области»
Администрация Курской области и региональный комитет цифрового развития и связи в октябре запускают пилотный проект «Карта жителя Курской области».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Сейчас к проекту подключены четыре банка: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. В планах – присоединение Совкомбанка и Газпромбанка, из торговых сетей – «Европы»; держателям карты будут доступны действующие скидки и акции ТЦ.
С 2023 года планируется внедрение проекта в общественном транспорте Курска. На время переходного периода сохранятся действующие транспортные карты.