«Телекомпания «ТАКТ»: так жительница областного центра, поверив в историю о попытках неизвестных оформить кредит на её имя, оформила заёмы сама и перевела на так называемый «безопасный» счёт 300 тысяч рублей.Как пишет
Аналогичному обману подверглась 34-летняя жительница Щигровского района. Она лишилась 780 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области, в настоящий момент по данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Мошенникам опять перевели более миллиона рублей
Несмотря на предостережения стражей порядка о том, что телефонные разговоры с незнакомцами часто заканчиваются финансовыми потерями, куряне продолжают попадаться на удочки аферистов.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"