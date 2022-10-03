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Мошенникам опять перевели более миллиона рублей

Несмотря на предостережения стражей порядка о том, что телефонные разговоры с незнакомцами часто заканчиваются финансовыми потерями, куряне продолжают попадаться на удочки аферистов.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

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Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: так жительница областного центра, поверив в историю о попытках неизвестных оформить кредит на её имя, оформила заёмы сама и перевела на так называемый «безопасный» счёт 300 тысяч рублей.

Аналогичному обману подверглась 34-летняя жительница Щигровского района. Она лишилась 780 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области, в настоящий момент по данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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