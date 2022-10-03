Мошенникам опять перевели более миллиона рублей

Несмотря на предостережения стражей порядка о том, что телефонные разговоры с незнакомцами часто заканчиваются финансовыми потерями, куряне продолжают попадаться на удочки аферистов.

Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"