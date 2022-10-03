Портал госуслуг запустил два новых сервиса

На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации.

Для желающих записаться добровольцем или обжаловать ошибочное решение о мобилизации на портале госуслуг появились соответствующие разделы.Как записаться добровольцем:● ознакомиться с формой, в которой указаны критерии отбора;● заполнить анкету;● выбрать военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку.В течение двух дней придет уведомление с датой и временем посещения военкомата и списком необходимых документов.Если повестка пришла по ошибке:● выбрать подачу заявления за себя или родственника;● выбрать из списка основание для отсрочки;● подтвердить личные данные;● загрузить фото или скан повестки;● заполнить данные о военном билете;● предоставить документы, подтверждающие основание для отсрочки.