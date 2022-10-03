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Лента новостей / В России

Портал госуслуг запустил два новых сервиса

На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации.

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Для желающих записаться добровольцем или обжаловать ошибочное решение о мобилизации на портале госуслуг появились соответствующие разделы.

Как записаться добровольцем:
● ознакомиться с формой, в которой указаны критерии отбора;
● заполнить анкету;
● выбрать военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку.

В течение двух дней придет уведомление с датой и временем посещения военкомата и  списком необходимых документов.

Если повестка пришла по ошибке:
● выбрать подачу заявления за себя или родственника;
● выбрать из списка основание для отсрочки;
● подтвердить личные данные;
● загрузить фото или скан повестки;
● заполнить данные о военном билете;
● предоставить документы, подтверждающие основание для отсрочки.
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