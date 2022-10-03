В Курске начнут о приводить в порядок защитные сооружения гражданской обороны
В Курске подписано распоряжение о приведении в порядок защитных сооружений гражданской обороны.
В данном распоряжении прописано, что необходимо вести учет существующих и новых объектов гражданской обороны, не сдавать их в аренду, нужно продолжить работу по приведению в готовность к использованию защитных сооружений гражданской обороны, вместе с комитетом ЖКХ, УК и ТСЖ продолжить работу по приспособлению под защитные сооружения заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства.
Руководителям организаций, выполняющим оборонзаказ, рекомендовано обеспечить сохранность и готовность к использованию максимальные по вместимости убежища для работающих в военное время, а также сохранять объекты гражданской обороны для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств, подвижных пунктов питания, продовольственного и вещевого снабжения.