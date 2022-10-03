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В Курске начнут о приводить в порядок защитные сооружения гражданской обороны

В Курске подписано распоряжение о приведении в порядок защитных сооружений гражданской обороны.

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Мэр Курска Игорь Куцак распорядился определить потребность в объектах гражданской обороны муниципальной собственности и привести их в порядок.

В данном распоряжении прописано, что необходимо вести учет существующих и новых объектов гражданской обороны, не сдавать их в аренду, нужно продолжить работу по приведению в готовность к использованию защитных сооружений гражданской обороны, вместе с комитетом ЖКХ, УК и ТСЖ продолжить работу по приспособлению под защитные сооружения заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства.

Руководителям организаций, выполняющим оборонзаказ, рекомендовано обеспечить сохранность и готовность к использованию максимальные по вместимости убежища для работающих в военное время, а также сохранять объекты гражданской обороны для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств, подвижных пунктов питания, продовольственного и вещевого снабжения.
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