В Курской области отменили решение по 45 мобилизированным
О ходе частичной мобилизации сегодня, 4 октября, в своем телеграм-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.
В Доме Советов пристально отслеживают процесс, чтобы пополнение Вооруженных Сил РФ шло без перекосов и нарушений правовых норм. Отбор на службу идет по установленным критериям.
«В регионе уже принято 45 решений об отмене мобилизации. Эта работа продолжается и дальше. Наша задача, чтобы частичная мобилизация проходила в рамках действующего законодательства», - сказал губернатор.
Напомним, план первого этапа мобилизационного призыва Курская область выполнила на 100 процентов.