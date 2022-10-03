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Лента новостей / В регионе

В Курской области отменили решение по 45 мобилизированным

О  ходе частичной мобилизации сегодня, 4 октября,  в своем телеграм-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.

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На сегодня рассмотрено 71 обращение из 149 поступивших. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что частичная мобилизация проходит в плановом режиме.

В Доме Советов пристально отслеживают процесс, чтобы пополнение Вооруженных Сил РФ шло без перекосов и нарушений правовых норм. Отбор на службу идет по установленным критериям.

«В регионе уже принято 45 решений об отмене мобилизации. Эта работа продолжается и дальше. Наша задача, чтобы частичная мобилизация проходила в рамках действующего законодательства», - сказал губернатор.

Напомним, план первого этапа мобилизационного призыва Курская область выполнила на 100 процентов.
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