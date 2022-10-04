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В Курске пройдут городские спортивные семейные соревнования «Семья – ГоТОва!»

Центр «Спектр» напоминает о приёме заявок на городские спортивные семейные соревнования «Семья – ГоТОва!».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Соревнования состоятся 15 октября в 11:00 в спортшколе бокса по адресу: г. Курск, ул. Косухина, 25А.

Данный проект успешно проходит с 2016 года, а его целями являются привлечение родителей к процессу физического воспитания своих детей, подготовка школьников к сдаче нормативов комплекса ГТО.

Заявки подаются в личные сообщения сообщества центра «Спектр» либо на электронную почту spektr-kursk@inbox.ru в формате Word.

По интересующим вопросам можно обратиться по телефону 52-09-39.
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