В Курске пройдут городские спортивные семейные соревнования «Семья – ГоТОва!»

Центр «Спектр» напоминает о приёме заявок на городские спортивные семейные соревнования «Семья – ГоТОва!».

Соревнования состоятся 15 октября в 11:00 в спортшколе бокса по адресу: г. Курск, ул. Косухина, 25А.Данный проект успешно проходит с 2016 года, а его целями являются привлечение родителей к процессу физического воспитания своих детей, подготовка школьников к сдаче нормативов комплекса ГТО.Заявки подаются в личные сообщения сообщества центра «Спектр» либо на электронную почту spektr-kursk@inbox.ru в формате Word.По интересующим вопросам можно обратиться по телефону 52-09-39.