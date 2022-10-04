В Курске пройдут городские спортивные семейные соревнования «Семья – ГоТОва!»
Центр «Спектр» напоминает о приёме заявок на городские спортивные семейные соревнования «Семья – ГоТОва!».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Данный проект успешно проходит с 2016 года, а его целями являются привлечение родителей к процессу физического воспитания своих детей, подготовка школьников к сдаче нормативов комплекса ГТО.
Заявки подаются в личные сообщения сообщества центра «Спектр» либо на электронную почту spektr-kursk@inbox.ru в формате Word.
По интересующим вопросам можно обратиться по телефону 52-09-39.