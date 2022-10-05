Оргкомитет провел заседание по подготовке мероприятий к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск

Прошло заседание оргкомитета по подготовке мероприятий к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В план значимых мероприятий будет включен комплекс мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Курской битве. О его реализации рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Намечено проведение 15 значимых мероприятий. Одно из ключевых – создание мемориального комплекса «Курская битва» в пос. Поныри.Над возведением мемориального комплекса работает Российское военно-историческое общество совместно с администрацией Курской области по поручению Президента РФ Владимира Путина. Организационный комитет по созданию мемориала возглавляют помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский и губернатор Курской области Роман Старовойт.В рамках первого этапа будет реализован проект выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и благоустроена территория. Работы выполнят к 23 августа 2023 года. Также будет открыт закладной камень на месте возведения монумента Вучетича, который станет главной доминантой мемориала. Строительство второй очереди предполагается завершить к 9 мая 2025 года – к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.