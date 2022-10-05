В кинотеатре «Родина» состоится благотворительный показ военной драмы «Солнцепёк»
7 октября в 15:00 в кинотеатре «Родина» состоится благотворительный показ военной драмы «Солнцепёк» о начале конфликта на Донбассе.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
В главных ролях Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин.
Возрастное ограничение фильма – 18+. С 13 по 19 октября показы будут организованы в муниципальных кинотеатрах города и области. Вход свободный.
Позже запланирован благотворительный показ военной драмы «Лучшие в аду», которая только выходит в широкий прокат.