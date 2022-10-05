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В кинотеатре «Родина» состоится благотворительный показ военной драмы «Солнцепёк»

7 октября в 15:00 в кинотеатре «Родина» состоится благотворительный показ военной драмы «Солнцепёк» о начале конфликта на Донбассе.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Сюжет рассказывает о событиях конца апреля – начала июля 2014 года. Фильм близок к документальной хронике, но внимание в нем сосредоточено на личных историях мирных людей. Действие разворачивается в Луганске в мае 2014 года.

В главных ролях Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин.
Возрастное ограничение фильма – 18+. С 13 по 19 октября показы будут организованы в муниципальных кинотеатрах города и области. Вход свободный.

Позже запланирован благотворительный показ военной драмы «Лучшие в аду», которая только выходит в широкий прокат.
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