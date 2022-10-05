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В Курске началась модернизация трамвайной инфраструктуры

Администрация области совместно с компанией «Мовиста Регионы» начала реализацию предпроектных работ по модернизации трамвайной  инфраструктуры в Курске.

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Соглашение было подписано в августе этого года.

Специалисты приступили к геодезическому исследованию, которое продлится до середины октября. После чего составят подробные топографические планы и определят точную высоту трамвайных путей. Также будет размечен весь комплекс подземных коммуникаций.

Уже идет обследование сооружений, которые будут реконструированы в рамках концессии. Это цеха и другие объекты Восточного трамвайного депо, тяговые подстанции, здания диспетчерских и конечных пунктов. Комплекс исследований поможет правильно определить масштабы и направления реконструкции.
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