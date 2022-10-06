Восемь курских производителей получили золото на выставке «Золотая осень – 2022»
На выставке «Золотая осень – 2022» состоялось награждение участников конкурса «За производство высококачественной пищевой промышленности».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Впереди ещё конкурс «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок», а также научные состязания «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» и «За эффективное информационно-консультационное обеспечениеАПК».