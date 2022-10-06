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Восемь курских производителей получили золото на выставке «Золотая осень – 2022»

На выставке «Золотая осень – 2022» состоялось награждение участников конкурса «За производство высококачественной пищевой промышленности». 
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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8 золотых медалей завоевали курские производители. Победителями стали ООО «Молочный дом», ООО«Сырная долина», ООО «Грибная радуга», АО «Курский комбинат хлебопродуктов», ФКП «Курская биофабрика», ООО«Псёльское», АО« Проект «Свежий хлеб»и ООО «ТД Агроинновация».

Впереди ещё конкурс «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок», а также научные состязания «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» и «За эффективное информационно-консультационное обеспечениеАПК». 
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