Лента новостей / В регионе Вчера, 10:50 В Курской области продлили действие «желтого уровня» террористической опасности Действие «жёлтого» уровня террористической опасности в Курской области продлили до 22 октября. Читайте также В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности В Курской области продлен «жёлтый» уровень террористической опасности Жителей региона призывают сохранять бдительность и быть внимательными в отношении окружающей обстановки. До 16 октября, согласно решению Росавиации, останется закрытым для полётов гражданской авиации аэропорт «Курск». +0 -0