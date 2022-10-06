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Лента новостей / В регионе

В Курской области продлили действие «желтого уровня» террористической опасности

Действие «жёлтого» уровня террористической опасности в Курской области продлили до 22 октября.

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