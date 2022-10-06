В Курской области продлили действие «желтого уровня» террористической опасности

Действие «жёлтого» уровня террористической опасности в Курской области продлили до 22 октября.

Жителей региона призывают сохранять бдительность и быть внимательными в отношении окружающей обстановки. До 16 октября, согласно решению Росавиации, останется закрытым для полётов гражданской авиации аэропорт «Курск».