В Курской области усилят армейские группировки для защиты жителей

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что армейская группировка и территориальный гарнизон региона планируется усилить в целях защиты населения.

Об этом сообщает РИА «Новости».По словам главы региона, меры вводятся в целях предотвращения обстрелов Курской области.«Провел личную встречу и знакомство с новым командующим ЗВО, очень подробный разговор у нас состоялся… Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен...» — подчеркнул Старовойт.В результате получится обеспечить, в том числе, безопасность государственной границы, заключил он.