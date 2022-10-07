  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM

Новая музыка

Лента новостей

В сквере «Молодежный» установили смарт-устройства

В Курской области усилят армейские группировки для защиты жителей

В Курской области продлили действие «желтого уровня» террористической опасности

На улице Перекальского начался ремонт дороги

Восемь курских производителей получили золото на выставке «Золотая осень – 2022»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске