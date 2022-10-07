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Новинки недели
Вчера, 11:40
BRESDEN ''Всё Для Веселья''
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Новая музыка
Ray Dalton ''The Best Is Yet To Come''
Fakelife ''Ghost In The Walls''
BRESDEN ''Всё Для Веселья''
Piem feat. Lili Caseley ''Discotheque''
Lostboycrow ''Angelina''
7Б и Влад Демьян ''Молитва В Дорогу''
HUGEL & Benjamin Ingrosso ''Black & Blue''
Otto Knows, Alex Aris & Dice Of Nights ''Lover''
Cannons ''Bad Dream''
Starcardigan ''Серебряная Стрела''
Лента новостей
В сквере «Молодежный» установили смарт-устройства
Вчера, 11:55
В Курской области усилят армейские группировки для защиты жителей
Вчера, 11:38
В Курской области продлили действие «желтого уровня» террористической опасности
7 октября 2022
На улице Перекальского начался ремонт дороги
7 октября 2022
Восемь курских производителей получили золото на выставке «Золотая осень – 2022»
7 октября 2022
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