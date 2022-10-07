В сквере «Молодежный» установили смарт-устройства
В сквере «Молодежный» установили смарт-устройства, которые позволят эффективно расходовать освещение общественной территории на проспекте Вячеслава Клыкова.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
На территории сквера установили световую инсталляцию со светодиодными светильниками «Полуарка».
Напоминаем, что оснащение сквера «Молодежный», в том числе современными смарт-системами, осуществляется в рамках его комплексного благоустройства за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».