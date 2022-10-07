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В сквере «Молодежный» установили смарт-устройства

В сквере «Молодежный» установили смарт-устройства, которые позволят эффективно расходовать освещение общественной территории на проспекте Вячеслава Клыкова.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Также смарт-устройства оснащены камерами видеонаблюдения, это поможет вести мониторинг и контроль сохранности городской инфраструктуры круглосуточно.

На территории сквера установили световую инсталляцию со светодиодными светильниками «Полуарка».

Напоминаем, что оснащение сквера «Молодежный», в том числе современными смарт-системами, осуществляется в рамках его комплексного благоустройства за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».
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