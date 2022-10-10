Все филиалы МФЦ приступили к оказанию услуги « Карта жителя Курской области»

Все филиалы многофункциональных центров региона приступили к оказанию услуги «Регистрация банковской карты «Мир» в качестве Карты жителя Курской области».

Зарегистрировать карту можно самостоятельно на сайте https://карта46.рф или https://card46.ru, в Информационном центре «Регион-Курск» или в любом офисе МФЦ.Для регистрации карты в МФЦ, заявителю-владельцу карты, имеющему постоянную регистрацию по месту жительства на территории Курской области, необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ранее выданную банковскую карту «Мир».Зарегистрировать в качестве «Карты жителя» можно только одну карту национальной платёжной системы «МИР», выданную Сбербанком, Россельхозбанком, Промсвязьбанком или ВТБ.