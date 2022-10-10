Все филиалы МФЦ приступили к оказанию услуги « Карта жителя Курской области»
Все филиалы многофункциональных центров региона приступили к оказанию услуги «Регистрация банковской карты «Мир» в качестве Карты жителя Курской области».
Для регистрации карты в МФЦ, заявителю-владельцу карты, имеющему постоянную регистрацию по месту жительства на территории Курской области, необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ранее выданную банковскую карту «Мир».
Зарегистрировать в качестве «Карты жителя» можно только одну карту национальной платёжной системы «МИР», выданную Сбербанком, Россельхозбанком, Промсвязьбанком или ВТБ.