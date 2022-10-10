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Лента новостей / В регионе

В Курской области запускают новый проект «Мы ЗА! охрану труда»

Комитет по труду и занятости населения Курской области объявляет о запуске нового проекта «Мы ЗА! охрану труда».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Работать проект будет в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Старт проекта намечен на 17 октября.

Для участия в проекте необходимо разместить пост, посвященный созданию положительного отношения к безопасному труду, улучшению состояния его условий, снижению риска возникновения аварийных и иных нештатных ситуаций, в социальных сетях. Допускается любой формат публикации по теме проекта, с обязательным указанием хештегов #мыЗАохранутруда, #труд46_охранатруда, #охранатруда.

Информация о начале проекта и самые интересные работы будут размещены в официальном сообществе регионального комитета. Подведение итогов состоится не позднее 19 декабря. Лучшие работы будут отмечены и награждены
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