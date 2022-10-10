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В Курске пройдет выставка породных домашних птиц и животных

22 октября в Курске пройдет выставка породных домашних птиц и животных «Курское подворье».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Ее проводит клуб птицеводов и кролиководов-любителей совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и выставочным центром «Курская Коренская ярмарка».

На выставке можно будет не только посмотреть, но и приобрести кур, гусей, уток, кроликов и нутрий лучших отечественных и зарубежных пород, получить консультацию по их кормлению и содержанию. Выставка пройдет по адресу: Магистральный проезд, 28, территория торговой площадки «Подворье». Время работы – с 8:00 до 14:00.
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