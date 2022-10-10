22 октября в Курске пройдет выставка породных домашних птиц и животных «Курское подворье».

Ее проводит клуб птицеводов и кролиководов-любителей совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и выставочным центром «Курская Коренская ярмарка».На выставке можно будет не только посмотреть, но и приобрести кур, гусей, уток, кроликов и нутрий лучших отечественных и зарубежных пород, получить консультацию по их кормлению и содержанию. Выставка пройдет по адресу: Магистральный проезд, 28, территория торговой площадки «Подворье». Время работы – с 8:00 до 14:00.