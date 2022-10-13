Все приграничные общеобразовательные организации рекомендовано перевести на дистанционное обучение
Главам приграничных районов рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на дистанционное обучение для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников школ.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
В официальном письме, направленном главам за подписью заместителя губернатора Виктора Карамышева, указано- в дошкольных общеобразовательных организациях ввести свободное посещение, родительскую плату в садах взимать только за дни посещения.