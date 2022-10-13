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Все приграничные общеобразовательные организации рекомендовано перевести на дистанционное обучение

Главам приграничных районов рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на дистанционное обучение для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников школ.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Муниципальным образованиям Беловского, Глушковского, Рыльского, Хомутовского, Суджанского и Кореневского районов рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября, а также организовать осенние каникулы с 24 октября.

В официальном письме, направленном главам за подписью заместителя губернатора Виктора Карамышева, указано- в дошкольных общеобразовательных организациях ввести свободное посещение, родительскую плату в садах взимать только за дни посещения.
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