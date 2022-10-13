  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Высокоскоростной мобильный интернет в малочисленные посёлки и деревни

На портале госуслуг стартовало голосование, где можно выбрать малочисленные посёлки и деревни, в которые Минцифры РФ приоритетно проведёт высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

Критерии отбора:
● сёла, деревни, хутора с населением от 100 до 500 человек (по итогам переписи 2021 г.);
● отсутствие доступа к мобильному интернету.

Проголосовать можно на госуслугах – https://www.gosuslugi.ru/inet и по почте — в письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Направить письмо необходимо в Минцифры РФ. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. По почте письма будут принимать до 26 ноября.

 52 населенных пункта, набравших наибольшее количество голосов в Курской области, подключат к 4G в 2023 году. Список будет опубликован на портале «Госуслуги» 26 декабря 2022 года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На двух участках дорог изменят организацию дорожного движения

Музей Курской области представит выставку посвященную памяти советских граждан

Власти приняли решение сохранить баню на Гайдара

На сайте центра «Мой бизнес» создан каталог услуг самозанятых

В Курске пройдет заключительная ярмарка этого года

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске