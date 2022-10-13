Высокоскоростной мобильный интернет в малочисленные посёлки и деревни

На портале госуслуг стартовало голосование, где можно выбрать малочисленные посёлки и деревни, в которые Минцифры РФ приоритетно проведёт высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году.

Критерии отбора:● сёла, деревни, хутора с населением от 100 до 500 человек (по итогам переписи 2021 г.);● отсутствие доступа к мобильному интернету.Проголосовать можно на госуслугах – https://www.gosuslugi.ru/inet и по почте — в письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Направить письмо необходимо в Минцифры РФ. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. По почте письма будут принимать до 26 ноября.52 населенных пункта, набравших наибольшее количество голосов в Курской области, подключат к 4G в 2023 году. Список будет опубликован на портале «Госуслуги» 26 декабря 2022 года.