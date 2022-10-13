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Лента новостей / В регионе

В Курской области создадут региональное отделение российского движения детей и молодежи

Отделение объединит существующие детские объединения, поможет новому поколению получить все возможные инструменты поддержки со стороны государства.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт провел первое заседание Координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи.

«Это правильное решение, когда в одной структуре объединяются несколько детских движений, в том числе, военно-патриотической направленности. Воспитание молодого поколения важно, и в настоящее время это особенно заметно. Перед нами поставлены масштабные задачи, уверен, мы с ними справимся», – отметил глава региона.

Инициатива создания единого детского движения страны была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. На данный момент в стране действует 310 детских объединений разных уровней. В августе этого года принято решение о создании региональных отделений.
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