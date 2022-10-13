В Курске открыли библиотеку нового поколения
Центральная городская библиотека для молодёжи им. А.А. Фета теперь будет работать в статусе модельной.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
В библиотеке появилось современное цифровое оборудование: астропланетарий, аттракцион виртуальной реальности, интерактивный сенсорный киоск, интерактивная трибуна, медиалаборатория, цифровое пианино, студия звукозаписи, тифлоплеер.
В Курской области это уже пятая библиотека нового поколения, открытая в рамках национального проекта «Культура»