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В Курске открыли библиотеку нового поколения

Центральная городская библиотека для молодёжи им. А.А. Фета теперь будет работать в статусе модельной.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Здании отремонтировали, благоустроили прилегающую территорию, приобрели новую мебель, капсулу для чтения, в книжный фонд купили почти 3 тыс. экземпляров.

В библиотеке появилось современное цифровое оборудование: астропланетарий, аттракцион виртуальной реальности, интерактивный сенсорный киоск, интерактивная трибуна, медиалаборатория, цифровое пианино, студия звукозаписи, тифлоплеер.

В Курской области это уже пятая библиотека нового поколения, открытая в рамках национального проекта «Культура»
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