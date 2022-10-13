Власти приняли решение сохранить баню на Гайдара

Такое решение было принято на заседании Курского городского Собрания.

Как пишут «Курские известия»:Из состава зарезервированных средств в этом году выделят 5,1 миллиона рублей на покрытие долгов и обеспечение сохранности в текущем состоянии АО «Лазурь города Курска», которое является владельцем муниципальной бани на улице Гайдара.Напомним, в августе власти приняли решение сохранить баню. Роман Старовойт предложил либо сделать там капремонт, либо на этом месте возвести банный комплекс, до момента принятия решения баня продолжит работу в прежнем режиме.