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Лента новостей / В регионе

Власти приняли решение сохранить баню на Гайдара

Такое решение было принято на заседании Курского городского Собрания.

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Как пишут «Курские известия»:
Из состава зарезервированных  средств в этом году выделят 5,1 миллиона рублей на покрытие долгов и обеспечение  сохранности в текущем состоянии АО «Лазурь города Курска», которое является владельцем муниципальной бани на улице Гайдара.

Напомним, в августе власти приняли решение сохранить баню. Роман Старовойт предложил либо сделать там капремонт, либо на этом месте возвести банный комплекс, до момента принятия решения баня продолжит работу в прежнем режиме.
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