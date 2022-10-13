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Музей Курской области представит выставку посвященную памяти советских граждан

С 14 октября на сайте Центра историко-культурного наследия города Курска можно будет ознакомиться с экспозицией в рамках Международного проекта «Территория Победы», которым музей Курской области откроет мультимедийный выставочный проект «Трагедия народов» московского Музея Победы.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Выставка посвящена памяти советских граждан, пострадавших от нацистской агрессии и оккупационной политики, замученных в гетто и концлагерях, угнанных на принудительные работы в Германию и сопредельные страны. Посетителям будет представлено более 100 оцифрованных печатных раритетов из фондов Музея Победы.

Выставка продолжит работу до 30 ноября. Возрастная категория 16+.
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