Музей Курской области представит выставку посвященную памяти советских граждан

С 14 октября на сайте Центра историко-культурного наследия города Курска можно будет ознакомиться с экспозицией в рамках Международного проекта «Территория Победы», которым музей Курской области откроет мультимедийный выставочный проект «Трагедия народов» московского Музея Победы.
Выставка посвящена памяти советских граждан, пострадавших от нацистской агрессии и оккупационной политики, замученных в гетто и концлагерях, угнанных на принудительные работы в Германию и сопредельные страны. Посетителям будет представлено более 100 оцифрованных печатных раритетов из фондов Музея Победы.
Выставка продолжит работу до 30 ноября. Возрастная категория 16+.