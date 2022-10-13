Музей Курской области представит выставку посвященную памяти советских граждан

С 14 октября на сайте Центра историко-культурного наследия города Курска можно будет ознакомиться с экспозицией в рамках Международного проекта «Территория Победы», которым музей Курской области откроет мультимедийный выставочный проект «Трагедия народов» московского Музея Победы.

Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска