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Лента новостей / В регионе

На двух участках дорог изменят организацию дорожного движения

Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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 На улице Чернышевского с 07:00 до 19:00 действовало одностороннее движение транспорта.
С учётом того, что на перекрёстке улиц Дзержинского и Чернышевского установлен новый светофор, одностороннее движение будет действовать без времени и на постоянной основе.

Кроме того, по дублёру улицы Союзной от перекрёстка с улицей 1-й Щигровской вводится одностороннее движение по направлению к перекрёстку улиц 8 Марта и Куйбышева.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на дублёре улицы Союзной в районе здания № 26 установлен светофор.
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