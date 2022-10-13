На двух участках дорог изменят организацию дорожного движения

Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

На улице Чернышевского с 07:00 до 19:00 действовало одностороннее движение транспорта.С учётом того, что на перекрёстке улиц Дзержинского и Чернышевского установлен новый светофор, одностороннее движение будет действовать без времени и на постоянной основе.Кроме того, по дублёру улицы Союзной от перекрёстка с улицей 1-й Щигровской вводится одностороннее движение по направлению к перекрёстку улиц 8 Марта и Куйбышева.В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на дублёре улицы Союзной в районе здания № 26 установлен светофор.