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В Курской области введут региональную помощь семьям мобилизованных

Сегодня, 13 октября, в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт написал о введении региональной поддержки семьям мобилизованных курян.
Фото из телеграм канал Администрации Курской обл.

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- Семьи военнослужащих освободят от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях.
Кроме того ребенка можно будет вне очереди перевести в ближайший к дому детский сад. Малышей по достижении ими возраста полутора лет будут принимать в ясли вне очереди.

- Школьникам 1-11-х классов будет предоставлено бесплатное двухразовое питание.
Учащиеся 1-6-х будут на бесплатной основе посещать группы продленного дня.
Также дети мобилизованных военнослужащих смогут бесплатно посещать кружки и секции по дополнительным общеобразовательным программам.

- В Курске принят нормативный правовой акт, освобождающий от земельного налога и налога на имущество участников боевых действий в зоне СВО.
Это касается семей курян, прошедших не менее двух месяцев военной службы по краткосрочному контракту в зоне проведения СВО, а также лиц, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации.
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