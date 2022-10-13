В Курской области введут региональную помощь семьям мобилизованных

Сегодня, 13 октября, в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт написал о введении региональной поддержки семьям мобилизованных курян.

- Семьи военнослужащих освободят от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях.Кроме того ребенка можно будет вне очереди перевести в ближайший к дому детский сад. Малышей по достижении ими возраста полутора лет будут принимать в ясли вне очереди.- Школьникам 1-11-х классов будет предоставлено бесплатное двухразовое питание.Учащиеся 1-6-х будут на бесплатной основе посещать группы продленного дня.Также дети мобилизованных военнослужащих смогут бесплатно посещать кружки и секции по дополнительным общеобразовательным программам.- В Курске принят нормативный правовой акт, освобождающий от земельного налога и налога на имущество участников боевых действий в зоне СВО.Это касается семей курян, прошедших не менее двух месяцев военной службы по краткосрочному контракту в зоне проведения СВО, а также лиц, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации.