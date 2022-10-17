Курским школьникам доступны бесплатные IT-курсы

Учащиеся 8–11-х классов могут бесплатно пройти IT-курсы.

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» российские школьники бесплатно освоят современные языки программирования: Python, Java, C++, C#, PHP и другие. Полученные знания пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участия в олимпиадах и хакатонах.Срок обучения — 2 года. Он разбит на 4 модуля по 36 академических часов. Есть три уровня сложности программы: «Начальный», «Базовый» и «Продвинутый». Всего в программе предусмотрено 100 тыс. мест.Заявку можно подать на портале «Госуслуги». Это может сделать сам школьник либо его родители.По результатам проверки заявления придёт ссылка на вступительное испытание. Его нужно будет пройти в течение 5 рабочих дней с момента получения. В случае успешного прохождения родители ребёнка заключат с образовательной организацией договор на обучение за счёт государства.