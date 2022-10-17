Курским школьникам доступны бесплатные IT-курсы
Учащиеся 8–11-х классов могут бесплатно пройти IT-курсы.
Срок обучения — 2 года. Он разбит на 4 модуля по 36 академических часов. Есть три уровня сложности программы: «Начальный», «Базовый» и «Продвинутый». Всего в программе предусмотрено 100 тыс. мест.
Заявку можно подать на портале «Госуслуги». Это может сделать сам школьник либо его родители.
По результатам проверки заявления придёт ссылка на вступительное испытание. Его нужно будет пройти в течение 5 рабочих дней с момента получения. В случае успешного прохождения родители ребёнка заключат с образовательной организацией договор на обучение за счёт государства.